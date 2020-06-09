Общество

Пережившая коронавирус, или 10 дней ада

Псковичка пролежала 10 дней дома, лечилась от диагноза «ОРВИ», который ей поставили в поликлинике. Все это время за ней ухаживали мама и бабушка. Когда она сообщила о больничном на работу, там запросили справку об отсутствии COVID-19. Вот только результаты платного тестирования пришли, когда девушка уже лежала в ковид-центре под кислородом. Своей историей болезни псковичка поделилась в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Я заболела 9 мая, утром все началось с лихорадки, просто было плохо, высокая температура. 12-го числа я обратилась в поликлинику, чтобы открыть больничный. Мне поставили диагноз «ОРВИ». Сказали, что легкие чистые, нет никаких проблем и прописали лечение - антибиотики», - рассказала девушка.

Она пояснила, что после ухода на больничный, на работу необходимо было предоставить справку об отсутствии COVID-19, поэтому пришлось обратиться в частную медицинскую клинику, чтобы сделать платный анализ. Результаты анализа пришли через 12 дней, когда девушка уже находилась в псковском ковид-центре.

«Анализ в платном медицинском центре - это отдельная история. Его результаты я получила только на 12-й день, а сдавала, между прочим, за две тысячи рублей. Потом они объяснили, что у них была какая-то задержка по передаче образцов на анализ. По факту, они мне сообщили результат через 12 дней, когда я уже под кислородом лежала в больнице. Позвонили и говорят: «Представляете, оказывается вы болеете», - рассказала собеседница.

Псковичка отметила, что у нее не было ни насморка, ни кашля, просто была очень высокая температура - под 40, которую никак не получалось сбить. «Примерно 14-го числа я уже вызвала "скорую помощь", но они сказали, что раз легкие "чистые", они не могут госпитализировать к больным людям - в городской больнице уже к тому моменту был ковид-центр, и они брали туда либо с подозрением, либо с открытой формой. В итоге мне сказали, что лечение назначено правильное и нужно его продолжать. Примерно 20-го числа я вернулась уже с двусторонним воспалением легких. Вообще, я пришла продлевать больничный. Мне сделали снимок, а там уже "картина". Тогда я и обратилась в больницу», - рассказала она.

Собеседница заявила, что в псковском ковид-центе была очень профессиональная команда врачей и медицинского персонала. Девушка призналась, что была даже удивлена такому хорошему отношению.

«Не знаю, почему такое ко мне было хорошее отношение, может, потому что я уже пришла туда синего цвета - у меня была серьезная кислородная недостаточность. Не знаю, что их так напугало, но меня везде возили на коляске, ходить сама я не могла. Со мной просто замечательно обходились, как будто кто-то договорился, чтобы меня хорошо приняли. Мы как-то не привыкли к такому отношению в больнице, по моим воспоминаниям, обычно складывается такое впечатление, что ты там вообще никому не нужен. Все, с кем я лежала в палате, рассказывали, что их принимали в больницу по 3-5 часов,а меня полностью оформили со всеми анализами и обследованиями минут за 50. Это очень быстро, не знаю, с чем это связано, возможно, не было большого наплыва людей. По итогу могу сказать, что по поводу работы ковид-центра у меня вообще нет никаких претензий», - рассказала девушка.

Первые 4-5 дней псковичка лежала в отдельном боксе, куда к ней постоянно приходили врачи, наблюдали и за сутки сбили температуру.

«Когда COVID-19 подтвердился окончательно, меня перевели в общую палату. У нас палата была хорошая, хотя, когда я ходила по отделению - относила тарелки, я видела, что не все палаты такие чистые, как наша», - вспоминает девушка.

«Судя по лечению, которое нам давали врачи, в первую очередь, они лечили пневмонию. Как я понимаю, как такового лечения коронавируса еще нет. Нам спасали легкие, наблюдали за всеми хроническими заболеваниями. На самом деле, коронавирус страшен не только потому, что он дает серьезные осложнения на легкие, а, в первую очередь, поднимает хронические заболевания. Вот у меня, например, перед выпиской последние два теста показали отрицательный результат, мне сделали КТ легких, которое показало значительные улучшения, но в первые двое-трое суток я "хапнула" сердечный приступ. И это не недосмотр врачей, это именно проблемы, которые COVID-19 может выдавать. Слабость, температура и кашель могут сохраняться до 8 недель, а воспаление легких у некоторых не проходит по два месяца. Все, кто говорят, что болезни нет, что это ерунда - с такими людьми я даже не разговариваю», - поделилась девушка.

По мнению собеседницы, еще одна проблема заключается в том, что результатов тестов на COVID-19 приходится ждать достаточно долго.

«Хотя сейчас говорят, что мощность лабораторий увеличили. У меня, например, еще один мазок брали 2 июня, вчера я звонила - результатов еще нет», - добавила она.

Девушка рассказала, что всех, с кем она контактировала посадили на карантин сразу, как только у нее подтвердился коронавирус.

«Я живу в большой семье. Тех, с кем я работала, тоже посадили на карантин, выдали постановление, у всех взяли тест на COVID-19. Причем, удивительно, что первые результаты у троих родственников пришли положительные, а те, что взяли буквально через два дня уже были отрицательными. Наверное, это погрешность тестов, за три дня они не могли переболеть. Больше всего со мной контактировали мама и бабушка - они делали мне уколы, ухаживали за мной. Когда я лежала дома, я не ела, не пила, не разговаривала. Эти 10 дней - это был ад», - заключила девушка.

Беседовала Ксения Кулакова