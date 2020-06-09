Общество

Назначен новый прокурор Палкинского района

Назначен новый прокурор Палкинского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры Псковской области, советник юстиции Елена Иванова приказом генерального прокурора Российской Федерации от 8 июня 2020 года №443-к назначена на должность прокурора Палкинского района сроком на 5 лет.

Ранее Елена Иванова проходила службу в должности старшего прокурора отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.

Также приказом генерального прокурора РФ от 8 июня 2020 года №447-к продлен срок полномочий Невельского межрайонного прокурора старшего советника юстиции Александра Бутылина до 19 мая 2025 года.