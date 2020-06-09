Общество

Псковские росгвардейцы вернулись из командировки в Северо-Кавказский регион

Сотрудники ОМОН и СОБР регионального управления Росгвардии вернулись из командировки. Они несли службу на территории Северо-Кавказского региона, где обеспечивали охрану правопорядка и общественной безопасности, а также оказывали силовую поддержку при проведении специальных и оперативных мероприятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

В Пскове спецназовцев встретил начальник областного управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов.

Руководитель поблагодарил сотрудников за качественное выполнение служебно-боевых задач, отметив, что офицеры и бойцы спецподразделений добросовестно и профессионально исполнили свой служебный долг.

Завершилось мероприятие награждением отличившихся росгвардейцев.