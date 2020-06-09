Общество

22 псковских пенсионера принимают участие во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью

В Псковской области 22 пенсионера принимают участие в региональном этапе всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью для старшего поколения. Двое из них жители Пскова, все остальные - представители различных районов области. Финал соревнования пройдет 9 июля в 11.00, впервые в онлайн-формате. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Псковской области Светлана Мельничук.

«У нас есть немного технических сложностей, так как абсолютное большинство участников - это жители районов Псковской области. Все большие молодцы, мы очень рады, что они откликнулись», - рассказала Светлана Мельничук.

Собеседник пояснила, что только что вернулась с предварительного просмотра домашнего задания, которое давали участникам. «Мы собирались рабочей группой, чтобы отсмотреть все эти материалы, поставить отметки. Сегодня мы также тестировали систему, проверяли нет ли трудностей с Интернетом. Вечером мы рассылаем всем участникам ссылки на многоборье. Мы постарались все предусмотреть, чтобы не было сбоев», - рассказала заместитель председателя регионального отделения «Союза пенсионеров России» по Псковской области.

Напомним, подготовиться к чемпионату пожилым людям помогут участники студенческой олимпиады «Я - профессионал».