Общество

Законодательная норма о сочетании депутатской деятельности с выполнением производственных обязанностей будет дополнена

В региональный парламент поступил проект закона «О внесении изменения в статью 8 Закона Псковской области «О статусе депутата представительного органа муниципального образования». Документ разработан управлением по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Необходимость корректировки статьи областного закона, регламентирующей сочетание деятельности депутата с выполнением производственных и служебных обязанностей, связана с новыми правовыми нормами – в мае этого года вступил в силу федеральный закон, устанавливающий единую продолжительность гарантируемого периода, в течение которого за депутатами представительного органа муниципального образования, осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной деятельности, сохраняется место работы.

Период, в который муниципальному депутату гарантировано сохранение работы, устанавливается уставом муниципального образования, но согласно федеральному законодательству он не может быть менее двух и более шести рабочих дней в месяц в совокупности.

Ранее этот вопрос не был законодательно урегулирован, что теоретически могло повлечь спорные моменты: руководствуясь нормами Трудового кодекса, работодатель был вправе требовать от сотрудника-депутата присутствия на рабочем месте, например, в день проведения заседания представительного органа или встречи с избирателями.

Юридическое заключение на проект закона подготовит правовое управление Собрания, после чего документ обсудит комитет по законодательству и местному самоуправлению и состоится сессионное рассмотрение.

Добавим, в региональном парламенте разрабатывается аналогичный законопроект в отношении депутатов областного уровня – для парламентариев, работающих на непостоянной основе, в региональном законодательстве также будет прописан гарантируемый период, в течение которого за ними сохраняется место работы.