Общество

Гречка в Псковской области в мае подорожала на 15,6%

Гречка в Псковской области в мае подорожала на 15,6%. Об этом свидетельствуют данные Псковстата об изменениях цен на потребительском рынке региона в прошлом месяце.

За май потребительские цены по Псковской области выросли на 0,6%, за период с начала года – на 2,6%, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате. Продовольственные товары за май подорожали на 0,6%, непродовольственные товары – на 0,4, цены и тарифы на услуги – на 0,7%. Наибольшее влияние на индекс цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию, включая картофель (на 2,6%). Более всего выросли цены на картофель – на 26%, морковь – на 11,7%, капусту белокочанную свежую – на 11%, лук репчатый – на 9,7%, яблоки – на 8,4%.

Среди других продовольственных товаров более всего подорожала крупа гречневая-ядрица – на 15,6%, рис шлифованный – на 5,6%, овсяные хлопья «Геркулес» – на 5,2%, консервы томатные – на 5,1, соль поваренная пищевая – на 4,5, консервы рыбные – на 3,3, колбаса вареная – на 3,1%.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на кур охлажденных и мороженых – на 5,4%, яйца куриные – на 4,2, зефир, пастилу – на 3,4, консервы овощные для детского питания – на 2,8, сахар-песок – на 1,3%. Из плодоовощной продукции наиболее подешевели лимоны – на 14,6%, огурцы свежие – на 7,2, чеснок – на 5,3, помидоры свежие – на 5%.

Среди непродовольственных товаров более других подорожали ткани хлопчатобумажные – на 7%, спички – на 3%, ювелирные изделия, моющие и чистящие средства – на 2,4, велосипеды и мотоциклы – на 2,1, холодильники бытовые – на 2%.

Наибольшее снижение цен отмечалось на нитки – на 2,7%, обувь мужскую – на 1,9%.

Из услуг более всего выросли цены и тарифы на услуги железнодорожного транспорта – на 17,4%. Из бытовых услуг значительнее других подорожал ремонт холодильников всех марок – на 9,7%, ремонт и техническое обслуживание транспортных средств – на 4,1, постановка набоек – на 3,1, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи – на 2,5%.