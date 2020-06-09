Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
Пушкинский фестиваль онлайн
Телефон прямого эфира 56-73-72
Зрелище для плебеев
Гонки по вертикали
Недооцененный город
Найти и обезвредить
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
рывок нацпроекта «культура»
 
 
 
ещё Общество 09.06.2020 14:060 Вынесен приговор боевикам, причастным к нападению на псковских десантников 09.06.2020 19:560 Мировой судья в Стругокрасненском районе ушел на самоизоляцию из-за коронавируса 09.06.2020 19:380 Михаил Ведерников обсудил с Дмитрием Шаховым актуальные вопросы сферы защиты прав населения области 09.06.2020 19:240 Здание Невельской районной больницы отремонтируют за 69 млн рублей 09.06.2020 18:530 Порядка 350 кубометров отходов вывезены со свалки на острове Залита 09.06.2020 18:393 Псковичи обменялись с белорусскими коллегами опытом работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
 
 
 
Самое популярное 08.06.2020 16:3512 Жители Любятово воюют за дикий пляж с местной энтузиасткой 04.06.2020 09:307 Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог 04.06.2020 12:319 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 04.06.2020 11:3029 Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате 03.06.2020 12:1514 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Здание Невельской районной больницы отремонтируют за 69 млн рублей

09.06.2020 19:24|ПсковКомментариев: 0

Ремонтно-реставрационные работы проведут в главном корпусе ГБУЗ Псковской области «Невельская районная больница» (здание земской больницы 1915 г.). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 68 млн 789 тыс. 401,00 руб.

Все работы необходимо производить в строгом соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «ПромЖилСтрой».

Ремонтируемое здание имеет в плане сложную форму, приближенно повторяющую букву «Ш». Здание имеет два надземных этажа, при этом вследствии неодинаковости уровня прилегающей земли под частью здания располагается цокольный этаж.

заданием не предусмотрено существенное изменение внешнего вида здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, за исключением реконструкции крыльца главного входа.

Предусмотрен ремонт конструкций, перекрытий Лифтовая шахта. Будут ремонтироваться полы, проемы, отопление и теплоснабжение, канализация.

Дата окончания работ до 29 июля 2022 года.

Теги: #невельский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск этим летом?
В опросе приняло участие 276 человек
09.06.2020, 20:000 План «Б» 09.06.2020, 19:560 Мировой судья в Стругокрасненском районе ушел на самоизоляцию из-за коронавируса 09.06.2020, 19:380 Михаил Ведерников обсудил с Дмитрием Шаховым актуальные вопросы сферы защиты прав населения области 09.06.2020, 19:240 Здание Невельской районной больницы отремонтируют за 69 млн рублей
09.06.2020, 19:171 Псковский преподаватель, убивший знакомую и закопавший ее тело в лесу, предстанет перед судом 09.06.2020, 19:060 Автобус №11 попал в ДТП на улице Труда в Пскове 09.06.2020, 18:530 Порядка 350 кубометров отходов вывезены со свалки на острове Залита 09.06.2020, 18:393 Псковичи обменялись с белорусскими коллегами опытом работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи
09.06.2020, 18:271 Реплика Донецкого: Выявить «лгунов и паникеров» 09.06.2020, 18:170 ДТП произошло на площади Героев-десантников в Пскове 09.06.2020, 18:070 На 3,1% подорожало дизельное топливо в Псковской области за год 09.06.2020, 17:580 Пешеходные переходы на дорогах трех районов области станут безопаснее
09.06.2020, 17:461 В Опочке и Стругах Красных медикам скорой помощи передали защитные костюмы 09.06.2020, 17:390 22 псковских пенсионера принимают участие во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью 09.06.2020, 17:300 ВАЗ-2115 горел в Пскове на улице Труда 09.06.2020, 17:250 Гречка в Псковской области в мае подорожала на 15,6%
09.06.2020, 17:180 Законодательная норма о сочетании депутатской деятельности с выполнением производственных обязанностей будет дополнена 09.06.2020, 17:160 Гран-при двух международных конкурсов получил псковский театр танца «Русские узоры» 09.06.2020, 17:097 Пережившая коронавирус, или 10 дней ада 09.06.2020, 17:050 Псковское УФАС напоминает о запрете рекламы лекарств, не зарегистрированных в России
09.06.2020, 17:000 Дожди и грозы ожидаются 10 июня в Псковской области 09.06.2020, 16:530 В Псковской области приступили к печати бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию 09.06.2020, 16:4613 О «новой эре» облсовпрофа, будущем Михайловой и письме Шлосберга 09.06.2020, 16:460 Евгений Шапкин выступил против поднятия Анастасьевской часовни на уровень Ольгинского моста
09.06.2020, 16:420 Псковские росгвардейцы вернулись из командировки в Северо-Кавказский регион 09.06.2020, 16:331 Псковичи засняли пожар у храма Косьмы и Дамиана. ВИДЕО 09.06.2020, 16:260 МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России 09.06.2020, 16:210 Назначен новый прокурор Палкинского района
09.06.2020, 16:081 Псковские археологи пытаются найти улицу Великую в раскопе у ТЭЦ 09.06.2020, 16:000 Ремонт перекрестка Рижский проспект - Народная изменит маршрут «двойки» в Пскове 09.06.2020, 15:591 В Пскове на месте «народных троп» на Рижском проспекте появится тротуар 09.06.2020, 15:575 «Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования
09.06.2020, 15:500 Антитеррористическое учение «Набат-2020» прошло в Пскове 09.06.2020, 15:200 ДТП со смертельным исходом произошло на трассе под Псковом. ФОТО 09.06.2020, 15:140 Фотофакт: На улице Инженерной дерево упало на дорогу 09.06.2020, 15:100 Реестр малых и средних предпринимателей досрочно пополнится в 2020 году
09.06.2020, 15:040 Расширить тематику псковских муралов предлагает главный архитектор области 09.06.2020, 14:540 Выставка Salone del Mobile.Milano соберет экспертов индустрии в апреле 2021 года 09.06.2020, 14:470 В России создадут танк на колесах 09.06.2020, 14:368 Скульптуру «Я люблю Псков» могут перенести в другое место
09.06.2020, 14:331 Фотофакт: Гроза в Пскове 09.06.2020, 14:240 Служащих в Росгвардии предлагают обеспечить продовольственным пайком 09.06.2020, 14:180 «Эхономика» с Евгением Шапкиным. ВИДЕО 09.06.2020, 14:170 Роспотребнадзор доработал рекомендации по работе гостиниц и фитнес-клубов
09.06.2020, 14:140 Градостроительный совет вновь заработает в Пскове в конце июня 09.06.2020, 14:060 Вынесен приговор боевикам, причастным к нападению на псковских десантников 09.06.2020, 14:040 Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Порхове 09.06.2020, 13:561 Для развития Пскова надо заниматься заброшенными заводами — Евгений Шапкин
09.06.2020, 13:510 Отправка «Авито» стала действовать во всех отделениях Почты России 09.06.2020, 13:425 Поправки в Конституцию поддерживают в Федерации независимых профсоюзов России 09.06.2020, 13:390 12 июня Путин проведет публичные мероприятия в честь Дня России 09.06.2020, 13:230 Псковская станция переливания крови принимает доноров, несмотря на ограничения из-за COVID-19
09.06.2020, 13:210 Официальные курсы доллара и евро снизились 09.06.2020, 13:170 В Росреестре рассказали, зачем знать кадастровый номер объекта недвижимости 09.06.2020, 13:120 К 22 июня в Псковской области выйдет сборник проекта  #БезСрокаДавности 09.06.2020, 13:102 «Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию
09.06.2020, 13:080 Игорь Иванов: Для улучшения положения трудящихся будут использованы все механизмы профсоюзной работы 09.06.2020, 13:065 Михаил Ефремов признал себя виновником смертельного ДТП 09.06.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Евгением Шапкиным 09.06.2020, 12:591 В ближайшие часы на псковский регион обрушатся ливни и грозы
09.06.2020, 12:561 Зампредседателя ФНПР: Профсоюзный актив Псковской области достаточно сильный 09.06.2020, 12:520 Вебинары по подготовке к ЕГЭ в условиях дистанционного обучения проводятся для педагогов 09.06.2020, 12:431 Метод работы Ульяны Михайловой не профсоюзный, а авторитарный - зампредседателя ФНПР 09.06.2020, 12:391 Книгу «Крестоносцы и Русь» презентуют в Пскове
09.06.2020, 12:301 Игорь Иванов: Нам предстоит непростой путь, но наша команда к этому готова 09.06.2020, 12:240 Псковичей приглашают присоединиться к акции «Свеча памяти» в онлайн-формате 09.06.2020, 12:170 Давид Кришталь: Отчетно-выборная конференция Псковского облсовпрофа прошла на высоком уровне 09.06.2020, 12:160 Подозреваемого в тяжком преступлении задержали росгвардейцы в Пскове
09.06.2020, 12:080 Жительница Печор лишилась более 70 тысяч рублей, поверив «подруге» в Сети 09.06.2020, 11:593 Более 20 патриотических акций пройдут в Псковской области в честь Дня России 09.06.2020, 11:542 В Пскове суд приговорил свидетеля Иеговы* к 6,5 годам колонии 09.06.2020, 11:500 В МФЦ Псковской области идет прием заявлений на участие в общероссийском голосовании по месту нахождения
09.06.2020, 11:460 Что не так с городской средой в Пскове, расскажет Евгений Шапкин в программе «Эхономика» 09.06.2020, 11:440 Более 28 тысяч исследований на коронавирус проведено в Псковской области 09.06.2020, 11:340 Опубликован график работы Псковской городской поликлиники в праздники 09.06.2020, 11:220 ВТБ в мае нарастил продажи розничных кредитов на 14%
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.