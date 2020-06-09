Общество

Здание Невельской районной больницы отремонтируют за 69 млн рублей

Ремонтно-реставрационные работы проведут в главном корпусе ГБУЗ Псковской области «Невельская районная больница» (здание земской больницы 1915 г.). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 68 млн 789 тыс. 401,00 руб.

Все работы необходимо производить в строгом соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «ПромЖилСтрой».

Ремонтируемое здание имеет в плане сложную форму, приближенно повторяющую букву «Ш». Здание имеет два надземных этажа, при этом вследствии неодинаковости уровня прилегающей земли под частью здания располагается цокольный этаж.

заданием не предусмотрено существенное изменение внешнего вида здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения, за исключением реконструкции крыльца главного входа.

Предусмотрен ремонт конструкций, перекрытий Лифтовая шахта. Будут ремонтироваться полы, проемы, отопление и теплоснабжение, канализация.

Дата окончания работ до 29 июля 2022 года.