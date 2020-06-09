Общество

В Опочке и Стругах Красных медикам скорой помощи передали защитные костюмы

В Опочке в рамках акции «Спасибо врачам» секретарь местного отделения «Единой России», депутат районного Собрания депутатов Юрий Богашев и депутат районного Собрания депутатов Владимир Селезнев передали 19 противочумных защитных костюмов медикам поста скорой помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

«Медицинский персонал скорой помощи делает одну из самых трудных работ во время эпидемии короновируса. Именно вы первыми выезжаете на вызовы к пациентам, не зная заражены они вирусом или нет, подвергая риску свое здоровье и здоровье своих близких. И чтобы уберечь вас от заражения вирусной инфекцией в рамках акции «Спасибо врачам» мы со словами благодарности за ваш героический труд передаем вам противочумные костюмы, купленные на собранные денежные средства простых партийцев», - отметил Богашев, вручая средства защиты медикам.

Также на пост скорой медицинской помощи «Струго-Красненский» были переданы 15 защитных костюмов. Их медикам вручила глава городского поселения «Струги Красные» Елена Зайцева.

Напомним, региональное отделение «Единой России» направила противочумные защитные костюмы в районы Псковской области, где наблюдается наибольшая потребность в них. Средства защиты предназначены для медиков, которые работают с больными с коронавирусной инфекцией. Благодаря поддержке сенатора от Псковской области, секретаря Генерального совета Партии Андрея Турчака псковским медикам передают 750 защитных костюмов.