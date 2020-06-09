В Опочке и Стругах Красных медикам скорой помощи передали защитные костюмы

В Опочке в рамках акции «Спасибо врачам» секретарь местного отделения «Единой России», депутат районного Собрания депутатов Юрий Богашев и депутат районного Собрания депутатов Владимир Селезнев передали 19 противочумных защитных костюмов медикам поста скорой помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Также на пост скорой медицинской помощи «Струго-Красненский» были переданы 15 защитных костюмов. Их медикам вручила глава городского поселения «Струги Красные» Елена Зайцева.
Напомним, региональное отделение «Единой России» направила противочумные защитные костюмы в районы Псковской области, где наблюдается наибольшая потребность в них. Средства защиты предназначены для медиков, которые работают с больными с коронавирусной инфекцией. Благодаря поддержке сенатора от Псковской области, секретаря Генерального совета Партии Андрея Турчака псковским медикам передают 750 защитных костюмов.