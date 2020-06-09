Общество

Порядка 350 кубометров отходов вывезены со свалки на острове Залита

Региональный оператор по обращению с ТКО продолжает ликвидацию масштабной несанкционированной свалки на острове Залита на Псковском озере. Уборка незаконного места накопления площадью порядка 1500 кв м стартовала в начале июня. Для этого регоператор нанял баржу грузоподъемностью 600 тонн, на нее погрузили спецтехнику — мультилифт на базе МАЗа и экскаватор, 9 бункеров открытого типа объемом 37 кубов каждый.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ООО «Экопром», в процессе ликвидации свалки задействованы более 10 человек, в том числе сотрудники регионального оператора, компании «Мехуборка Псков» и сторонних организаций.

Первым рейсом с острова вывезли порядка 200 кубометров мусора, среди которого были остатки от вырубки деревьев, ветки, строительный мусор, оставшийся от разборов старых зданий, бытовые отходы. Также в незаконном месте накопления отходов были найдены два автомобиля и водонапорная башня.

Сегодня, 9 июня, на материк переправили еще 150 кубометров отходов. Окончательно незаконное место накопления планируется ликвидировать до конца текущего месяца.

«Первый раз я оказался на острове в сентябре 2018 года, когда мы с волонтерами производили уборку мусора. Тогда и увидели эту большую свалку, - рассказал директор филиала ООО «Экопром» Сергей Пайст. - В результате было принято решение о монтаже двух площадок закрытого типа для сбора мешков и последующего вывоза твердых коммунальных отходов с острова залита ТКО. Теперь в сезон навигации это происходит в ежемесячном режиме».

По словам Сергея Пайста, вопрос ликвидации несанкционированной свалки обсуждался 1,5 года. «Было достаточно большой проблемой найти плавсредство, которое могло бы доставить сюда спецтехнику, емкости для мусора», - пояснил он.

В начале июня 2020 года «операция» все же стартовала, и уже до конца текущей недели работу по уборке свалки и вывозу всего мусора с острова Залита планируется завершить.

«Нам бы очень хотелось, чтобы после ликвидации свалки люди относились к этой земле с большим трепетом, и таких свалок больше не появлялось», - добавил Сергей Пайст. Он также заявил о необходимости налаживания на острове цивилизованной системы утилизации строительного и растительного мусора.

«Все жители острова очень рады, что эти горы мусора наконец исчезнут. Мы пытались убрать свалку своими силами, но это нереально. Молодцы, спасибо большое», - обратилась к представителям регоператора социальный работник, общественный помощник губернатора Псковской области Наталья Сычева.

Завтра, 10 июня, работы по ликвидации свалки на острове Залита продолжатся.