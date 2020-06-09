Общество

Мировой судья в Стругокрасненском районе ушел на самоизоляцию из-за коронавируса

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача по Псковской области Александра Нестерука от 8 июня мировому судье судебного участка № 19 Стругокрасненского района и сотруднику его аппарата предписан режим изоляции в связи с подтверждением диагноза COVID-19 у одного из сотрудников аппарата мирового судьи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете юстиции Псковской области, приказом председателя Псковского областного суда от 9 июня № 93, начиная с 10 июня, исполнение обязанностей временно отсутствующего мирового судьи указанного судебного участка возлагается на мирового судью судебного участка № 15 Плюсского района.

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