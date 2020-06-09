Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Дом, где хочется остаться
Резиновые сапоги: за и против
рывок нацпроекта «культура»
Зрелище для плебеев
Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика
Недооцененный город
Телефон прямого эфира 56-73-72
Пушкинский фестиваль онлайн
Найти и обезвредить
Гонки по вертикали
 
 
 
ещё Общество 09.06.2020 14:060 Вынесен приговор боевикам, причастным к нападению на псковских десантников 09.06.2020 23:030 На 88-м году жизни скончался писатель Виктор Махов, увековечивший в кроссвордах Псков 09.06.2020 22:116 Конституционный суд разрешил проводить митинги только в гайд-парках 09.06.2020 21:500 Минпромторг предложил временно запретить госзакупку импортных масок 09.06.2020 21:330 В Опочецком районе появятся две «Точки роста» 09.06.2020 21:020 Готовится к выходу очередная книга Романа Романова
 
 
 
Самое популярное 08.06.2020 16:3513 Жители Любятово воюют за дикий пляж с местной энтузиасткой 04.06.2020 09:307 Скончался боровшийся в Пскове с коронавирусом врач-реаниматолог 04.06.2020 12:319 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 04.06.2020 11:3029 Великие Луки могут закрыть на карантин из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате 03.06.2020 12:1514 53 ребенка и 19 сотрудников псковского детского сада отправлены на самоизоляцию из-за коронавируса
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Минпромторг предложил временно запретить госзакупку импортных масок

09.06.2020 21:50|ПсковКомментариев: 0

Минпромторг РФ предлагает установить временный запрет на закупку госзаказчиками медицинских масок иностранного производства, следует из проекта правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных актов, передает «Интерфакс».

Сам документ предусматривает временное (до конца 2021 года) включение медицинских масок в перечень отдельных видов импортной промышленной продукции, на госзакупку которых введен запрет (не распространяется на продукцию из стран ЕАЭС). Этот перечень был утвержден соответствующим правительственным постановлением (№616) в мае текущего года.

В пояснительной записке к проекту правительственного постановления отмечается, что к настоящему времени объем производства медицинских масок в РФ уже покрывает потребность населения и в ближайшее время превысит ее почти в два раза. Так, сейчас среднесуточная потребность в медицинских масках на территории РФ составляет 6 млн штук. При этом объем производства оценивается в те же 6 млн штук и предполагается, что к августу этот показатель увеличится до 11 млн штук.

Также в пояснительной записке отмечается, что за 2019 год объем российского рынка медицинских масок составил около 350 млн рублей (данные Росстата и ФТС России) и прогнозируется его увеличение до 20 млрд рублей по итогам 2020 года.

По данным Минпромторга, в настоящее время производством масок в РФ занимаются 50 компаний - 22 из них профильные предприятия, традиционно производящие медицинские маски, а 28 перепрофилировали свои мощности под производство масок. Предполагается, что к сентябрю текущего года число производителей масок в РФ вырастет до 76 компаний.

Минпромторг отмечает также, что в I половине текущего года объем госзакупок медицинских масок составил 160 млн рублей, что составляет около 10% от общего объема российского рынка медицинских масок. При этом министерство подчеркивает, со ссылкой на экспертов, что 80% рынка обеспечено масками, произведенными в странах Юго-Восточной Азии.

Кроме того, Минпромторг указывает на то, что в 2020 году 80% госзакупок медицинских масок приходится не на производителей, а на перекупщиков. «Вследствие чего, ограничение доступа товаров из иностранных государств на указанный рынок приведет только к изменению номенклатуры поставляемых перекупщиками товаров и увеличению доли продукции российского происхождения», - отмечает министерство в пояснительной записке.

Также ведомство подчеркивает, что в большинстве стран, где закончилась первая волна пандемии коронавируса, снимаются ограничительные меры (в частности, в Китае и части стран ЕС), масочный режим смягчается или отменяется совсем. Соответственно, производственные мощности, обеспечивающие внутренний рынок этих стран, высвобождаются и переориентируются на экспорт, в том числе и на рынок РФ. «Эти обстоятельства могут привести к потере рынка сбыта для отечественных производителей и, следовательно, к сворачиванию наращенных производственных мощностей», - говорится в документе.

Теги: #Минпромторг #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск этим летом?
В опросе приняло участие 294 человека
09.06.2020, 23:030 На 88-м году жизни скончался писатель Виктор Махов, увековечивший в кроссвордах Псков 09.06.2020, 23:010 Искусствовед-архитектор передал в дар Изборскому музею более 100 предметов XIX – ХХ веков 09.06.2020, 22:440 Создана петиция за спасение Анастасиевской часовни 09.06.2020, 22:290 Псковский Росреестр напоминает о правах работников в случае банкротства предприятия
09.06.2020, 22:116 Конституционный суд разрешил проводить митинги только в гайд-парках 09.06.2020, 21:583 Актера Ефремова за смертельное ДТП отправили под домашний арест 09.06.2020, 21:500 Минпромторг предложил временно запретить госзакупку импортных масок 09.06.2020, 21:330 В Опочецком районе появятся две «Точки роста»
09.06.2020, 21:160 К вопросу о нормативах сброса сточных вод вернутся депутаты Псковской гордумы на июньской сессии 09.06.2020, 21:020 Готовится к выходу очередная книга Романа Романова 09.06.2020, 21:000 Михаил Ведерников поручил подготовить смету для поэтапной модернизации «Псковпассажиравтотранса» 09.06.2020, 20:510 «Михайловское» знакомит интернет-пользователей с автографами великих современников
09.06.2020, 20:290 Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу псковского преподавателя, убившего знакомую 09.06.2020, 20:185 Александр Васильев о ДТП с заслуженным артистом Ефремовым: Не должно быть поблажек для великих людей 09.06.2020, 20:002 План «Б» 09.06.2020, 19:560 Мировой судья в Стругокрасненском районе ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
09.06.2020, 19:380 Михаил Ведерников обсудил с Дмитрием Шаховым актуальные вопросы сферы защиты прав населения области 09.06.2020, 19:240 Здание Невельской районной больницы отремонтируют за 69 млн рублей 09.06.2020, 19:171 Псковский преподаватель, убивший знакомую и закопавший ее тело в лесу, предстанет перед судом 09.06.2020, 19:061 Автобус №11 попал в ДТП на улице Труда в Пскове
09.06.2020, 18:530 Порядка 350 кубометров отходов вывезены со свалки на острове Залита 09.06.2020, 18:393 Псковичи обменялись с белорусскими коллегами опытом работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 09.06.2020, 18:272 Реплика Донецкого: Выявить «лгунов и паникеров» 09.06.2020, 18:171 ДТП произошло на площади Героев-десантников в Пскове
09.06.2020, 18:070 На 3,1% подорожало дизельное топливо в Псковской области за год 09.06.2020, 17:580 Пешеходные переходы на дорогах трех районов области станут безопаснее 09.06.2020, 17:462 В Опочке и Стругах Красных медикам скорой помощи передали защитные костюмы 09.06.2020, 17:390 22 псковских пенсионера принимают участие во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью
09.06.2020, 17:300 ВАЗ-2115 горел в Пскове на улице Труда 09.06.2020, 17:250 Гречка в Псковской области в мае подорожала на 15,6% 09.06.2020, 17:180 Законодательная норма о сочетании депутатской деятельности с выполнением производственных обязанностей будет дополнена 09.06.2020, 17:160 Гран-при двух международных конкурсов получил псковский театр танца «Русские узоры»
09.06.2020, 17:097 Пережившая коронавирус, или 10 дней ада 09.06.2020, 17:050 Псковское УФАС напоминает о запрете рекламы лекарств, не зарегистрированных в России 09.06.2020, 17:000 Дожди и грозы ожидаются 10 июня в Псковской области 09.06.2020, 16:531 В Псковской области приступили к печати бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию
09.06.2020, 16:4617 О «новой эре» облсовпрофа, будущем Михайловой и письме Шлосберга 09.06.2020, 16:461 Евгений Шапкин выступил против поднятия Анастасьевской часовни на уровень Ольгинского моста 09.06.2020, 16:420 Псковские росгвардейцы вернулись из командировки в Северо-Кавказский регион 09.06.2020, 16:331 Псковичи засняли пожар у храма Косьмы и Дамиана. ВИДЕО
09.06.2020, 16:260 МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России 09.06.2020, 16:210 Назначен новый прокурор Палкинского района 09.06.2020, 16:081 Псковские археологи пытаются найти улицу Великую в раскопе у ТЭЦ 09.06.2020, 16:000 Ремонт перекрестка Рижский проспект - Народная изменит маршрут «двойки» в Пскове
09.06.2020, 15:591 В Пскове на месте «народных троп» на Рижском проспекте появится тротуар 09.06.2020, 15:575 «Единая Россия» направит наблюдателей на все участки общенародного голосования 09.06.2020, 15:500 Антитеррористическое учение «Набат-2020» прошло в Пскове 09.06.2020, 15:200 ДТП со смертельным исходом произошло на трассе под Псковом. ФОТО
09.06.2020, 15:140 Фотофакт: На улице Инженерной дерево упало на дорогу 09.06.2020, 15:100 Реестр малых и средних предпринимателей досрочно пополнится в 2020 году 09.06.2020, 15:040 Расширить тематику псковских муралов предлагает главный архитектор области 09.06.2020, 14:540 Выставка Salone del Mobile.Milano соберет экспертов индустрии в апреле 2021 года
09.06.2020, 14:471 В России создадут танк на колесах 09.06.2020, 14:369 Скульптуру «Я люблю Псков» могут перенести в другое место 09.06.2020, 14:331 Фотофакт: Гроза в Пскове 09.06.2020, 14:240 Служащих в Росгвардии предлагают обеспечить продовольственным пайком
09.06.2020, 14:180 «Эхономика» с Евгением Шапкиным. ВИДЕО 09.06.2020, 14:170 Роспотребнадзор доработал рекомендации по работе гостиниц и фитнес-клубов 09.06.2020, 14:140 Градостроительный совет вновь заработает в Пскове в конце июня 09.06.2020, 14:060 Вынесен приговор боевикам, причастным к нападению на псковских десантников
09.06.2020, 14:040 Крышу многоквартирного дома отремонтировали в Порхове 09.06.2020, 13:561 Для развития Пскова надо заниматься заброшенными заводами — Евгений Шапкин 09.06.2020, 13:510 Отправка «Авито» стала действовать во всех отделениях Почты России 09.06.2020, 13:425 Поправки в Конституцию поддерживают в Федерации независимых профсоюзов России
09.06.2020, 13:390 12 июня Путин проведет публичные мероприятия в честь Дня России 09.06.2020, 13:230 Псковская станция переливания крови принимает доноров, несмотря на ограничения из-за COVID-19 09.06.2020, 13:210 Официальные курсы доллара и евро снизились 09.06.2020, 13:170 В Росреестре рассказали, зачем знать кадастровый номер объекта недвижимости
09.06.2020, 13:120 К 22 июня в Псковской области выйдет сборник проекта  #БезСрокаДавности 09.06.2020, 13:102 «Единая Россия» подписала соглашение об организации наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию 09.06.2020, 13:080 Игорь Иванов: Для улучшения положения трудящихся будут использованы все механизмы профсоюзной работы 09.06.2020, 13:065 Михаил Ефремов признал себя виновником смертельного ДТП
09.06.2020, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Евгением Шапкиным 09.06.2020, 12:591 В ближайшие часы на псковский регион обрушатся ливни и грозы 09.06.2020, 12:561 Зампредседателя ФНПР: Профсоюзный актив Псковской области достаточно сильный 09.06.2020, 12:520 Вебинары по подготовке к ЕГЭ в условиях дистанционного обучения проводятся для педагогов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.