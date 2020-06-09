Общество

Готовится к выходу очередная книга Романа Романова

Экс-сотрудник администрации Псковской области, замруководителя Центрального исполкома партии «Единая Россия» Роман Романов представил обложку своей новой книги. Сборник рассказов под названием «Все нормальные люди» выйдет в петербургском издательстве «Крылов».

Здание на обложке книги напоминает Дом Советов в Пскове, где Роман Романов отработал более семи лет

«После карантинов издательства оживают, вот на читку прислали из СПб макет моей новой книги, вернее сборник рассказов», - сообщил Роман Романов на своей странице в Фейсбуке. По его словам, «Все нормальные люди» выйдут в серии «Власть».

«Всё написанное в книге – бездоказательные истории, а значит, выдумка. Узнавание кого-то или чего-то – результат сугубо личного опыта читателя (смайлик задумчивый)», - пишет автор.

Напомним, Роман Романов с 2009 по 2017 год работал в администрации Псковской области, был начальником Управления внутренней политики и заместителем руководителя аппарата. В 2017 году работал проректором – директором Центра социологии и региональной политики Псковского госуниверситета. В настоящее время является заместителем руководителя Центрального исполнительного комитета «Единой России» - руководителем управления кадровой политики и образовательных проектов партии. Роман Романов – член Союза писателей России, автор нескольких книг («Чиновник Авдий», «Монархисты из квартиры 27», «Охотники за голосами»).

Женат. Воспитывает троих детей. Отметим, что готовящаяся к выходу книга посвящена семье Романа Романова.