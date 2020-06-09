Общество

В Опочецком районе появятся две «Точки роста»

В рамках регионального проекта «Современная школа Псковская области», который входит в структуру национального проекта «Образование», в Опочецком районе будут открыты два центра цифрового образования «Точка роста». Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» глава района Юрий Ильин.

В один из таких центров, который будет расположен в Краснооктябрьской средней школе, уже завезли мебель и приступили к ее сборке. В ближайшее время откроется второй центр в средней школе №4.

«Одной из основных задач данного проекта является внедрение в российских школах новых методов обучения и воспитания, а также современных образовательных технологий», - подчеркнул глава района.