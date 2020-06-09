Общество

Конституционный суд разрешил проводить митинги только в гайд-парках

Митинги должны проходить в специально отведенных для этого местах (гайд-парках), следует из решения Конституционного суда по иску трех жителей Самары, передает «Росбалт».

Так, самарцы хотели провести митинг 1 декабря 2019 года на площади Куйбышева в центре города. За две недели до предполагаемой даты они подали заявку в местную администрацию, но получили отказ. Власти пояснили, что площадь находится на расстоянии менее 150 метров от «общеобразовательного учреждения, профессиональной образовательной организации, больницы, а также здания, занимаемого религиозной организацией». При этом администрация предложила провести акцию в гайд-парке.

Мнение чиновников разделил Октябрьский районный суд Самары, изменить решение в апелляции также не удалось. Тогда самарцы подали жалобу в Конституционный суд. Истцы указали, что отказ администрации не соответствует Конституции, так как выходит за полномочия регионов.

Со своей стороны КС со ссылкой на федеральный закон «О митингах» отметил, что публичные мероприятия, как правило, проводятся в специально отведенных для этого местах. Как уточняет суд, проведение акции в другом месте должно быть обусловлено «объективными причинами, свидетельствующими о невозможности организации мероприятия в специально отведенных для этого местах». Например, если гайд-парк будет занят в запланированную дату или площадка будет слишком мала для проведения митинга. Еще одна причина - связь места проведения митинга с заявленной темой акции. При этом, согласно постановлению суда, запрет проводить митинги в 150 метрах от больниц, церквей и школ, ограничивает свободу мирных собраний и выходит за конституционные полномочия субъекта.

Митинги должны проходить в специально отведенных для этого местах (гайд-парках), следует из решения Конституционного суда по иску трех жителей Самары, передает «Росбалт».

Так, самарцы хотели провести митинг 1 декабря 2019 года на площади Куйбышева в центре города. За две недели до предполагаемой даты они подали заявку в местную администрацию, но получили отказ.

Власти пояснили, что площадь находится на расстоянии менее 150 метров от «общеобразовательного учреждения, профессиональной образовательной организации, больницы, а также здания, занимаемого религиозной организацией». При этом администрация предложила провести акцию в гайд-парке.

Мнение чиновников разделил Октябрьский районный суд Самары, изменить решение в апелляции также не удалось. Тогда самарцы подали жалобу в Конституционный суд. Истцы указали, что отказ администрации не соответствует Конституции, так как выходит за полномочия регионов.

Со своей стороны КС со ссылкой на федеральный закон «О митингах» отметил, что публичные мероприятия, как правило, проводятся в специально отведенных для этого местах. Как уточняет суд, проведение акции в другом месте должно быть обусловлено «объективными причинами, свидетельствующими о невозможности организации мероприятия в специально отведенных для этого местах». Например, если гайд-парк будет занят в запланированную дату или площадка будет слишком мала для проведения митинга. Еще одна причина - связь места проведения митинга с заявленной темой акции. При этом, согласно постановлению суда, запрет проводить митинги в 150 метрах от больниц, церквей и школ, ограничивает свободу мирных собраний и выходит за конституционные полномочия субъекта.