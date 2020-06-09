Общество

На 88-м году жизни скончался писатель Виктор Махов, увековечивший в кроссвордах Псков

На 88-м году жизни 8 июня скончался псковский писатель-кроссвордист Виктор Махов. Об этом сообщается на сайте Общественной палаты Псковской области.

Махов Виктор Борисович родился в Дно 8 июля 1932 года, учился в дновской железнодорожной средней школе № 7 с 1944 по 1952 годы (первые 4 класса – в эвакуации). Закончил Ленинградский горный институт (1952 – 1957 годы), принимал непосредственное участие в проектировании и строительстве 22 объектов жилищного, культурного и промышленного назначения в Дно (кинотеатр «Спутник», поликлиника, завод «Керамит» и др.).

Виктор Махов - автор 33 книг, более 65 лет увлекался составлением игр-задач, кроссвордов, чайнвордов ребусов и сканвордов (на счету более 23 тысяч словесных загадок и головоломок). Проживал в Пскове и увековечил город в своих кроссвордах.

«Общественная палата Псковской области выражает соболезнования родным и друзьям, коллегам Виктора Борисовича в связи с его кончиной. Светлая память о Викторе Борисовиче сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним общаться и работать», - отметили в Общественной палате региона.