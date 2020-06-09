Общество

Диетолог рассказала об опасностях при выборе клубники

В наступившем летнем сезоне потребителям нужно тщательно подходить к выбору клубники, рассказала врач-диетолог Маргарита Арзуманян.

По ее словам, из-за пандемии коронавируса у фермеров в этом году есть проблемы со сбором урожая и перевозкой ягоды. При выборе клубники, в первую очередь, необходимо обращать внимание на ее окраску. «Чем ярче клубника, тем больше в ней содержится витаминов. При покупке смотрите, чтобы ягоды были равномерно окрашены», — приводит слова Маргариты Арзуманян радио Sputnik. При этом врач отметила, что иногда фермеры искусственно насыщают клубнику цветом с помощью удобрений.

Кроме того, запах ягоды должен ощущаться издалека. Больше всего о ее качестве может сказать плодоножка — она должна быть зеленого цвета. Белая полоска на ней свидетельствует об обработке химикатами.

Диетолог предупредила, что взрослый человек не должен есть больше 250-300 г ягоды в день (один-два стакана), так как клубника провоцирует выработку гистамина и ложную аллергическую реакцию.

А Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору черешни. Ведомство посоветовало покупать ягоду только на рынках с регулярным контролем качества, предостерегло от покупок с рук. Врачи также отметили, что черешня должна быть плотной, с блестящей кожицей и плодоножкой, пишет РБК.