Общество

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Туристический сезон в России может стартовать в полном объеме с 1 июля, сообщила журналистам руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«В целом мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе. Но мы делаем все возможное и очень рассчитываем, что начиная с 1 июля россияне смогут свободно путешествовать по нашей стране, безусловно, с соблюдением всех мер безопасности и предосторожности», - цитирует Зарину Догузову ТАСС.

Она отметила, что актуальная информация о том, как работает туристическая отрасль в том или ином регионе России, отображается на портале Russia.Travel и оперативно меняется по мере поступления новых данных.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко накануне сообщил, что с 1 июля в России стартуют межрегиональные туристические поездки, при этом июнь уйдет на подготовку объектов инфраструктуры к запуску. Для этого, по его словам, необходимо подготовить систему здравоохранения, особенно в тех субъектах, которые традиционно принимают основной поток туристов. Также нужно обеспечить безопасность и комфорт отдыха в частном секторе, подчеркнул вице-премьер.