Общество

Песков исключил манипуляции со статистикой по COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг предположения о заниженной статистике по коронавирусу в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN.

Дмитрия Пескова спросили, возможна ли «манипуляция» статистикой, поскольку в России фиксируется значительно меньше смертей, чем в других странах. «Нет, я не согласен с этой оценкой. Вы не подумали о возможности того, что в России более эффективная система здравоохранения и что есть возможность для того, чтобы большее число людей осталось в живых», - ответил пресс-секретарь главы государства.

Он также подчеркнул, что Владимира Путина при принятии решений не заботит его рейтинг. «Президент Путин много раз заявлял, что его не заботит его личный рейтинг, что в политике, если вы настоящий государственный деятель, не нужно думать о своем рейтинге. Если вы думаете только о рейтинге, то вы не сможете принимать ответственные решения», - сказал Дмитрий Песков.

В начале марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным организации, общее число зараженных по всему миру превысило 7 миллионов человек. Умерли более 400 тысяч пациентов. В России выявили более 485 тысяч случаев COVID-19, из них свыше 242 тысяч человек вылечились.