Общество

К 120 часам обязательных работ приговорен великолучанин за неуплату алиментов на дочерей

120 часов обязательных работ назначено великолучанину за уклонение от уплаты алиментных платежей на своих дочерей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

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Согласно решению суда, житель Великих Лук обязан платить алименты на содержание двоих дочерей, однако продолжительное время никакой поддержки дети от отца не получали. Образовавшаяся задолженность достигла более 300 тысяч рублей.

Судебный пристав ОСП города Великие Луки составила в отношении должника протокол по части 1 статьи 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных родителей». Рассмотрев его, суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов.

«Теперь мужчине предстоит заняться общественно полезным делом. Если отец-должник не начнёт платить алиментные платежи своим детям, ему уже будет грозить уголовная ответственность», - отметили в ведомстве.