Общество

Жильцы многоквартирных домов могут получить в собственность детские площадки и клумбы

Детские площадки, клумбы и лавочки при многоквартирном жилом доме могут разрешить передавать в общую долевую собственность жильцов. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 10 июня, сообщает «Парламентская газета».

Документ разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном и зампредом комитета по жилищной политике и ЖКХ Вадимом Булавиновым. Текст законопроекта был доработан с учётом замечаний правительства.

Предлагается внести изменения в статью 36 Жилищного Кодекса и установить, что элементы благоустройства и озеленения, которые были созданы за счёт бюджетных средств на земельном участке многоквартирного дома, будут переходить в общую долевую собственность жильцов. При этом не потребуется какого-либо дополнительного решения общего собрания собственников квартир, а передача будет осуществляться бесплатно.

Аналогичным образом, согласно действующему законодательству, к жильцам переходит право собственности на земельный участок, на котором построен их дом.