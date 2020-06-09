Общество

1425 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Число случаев коронавируса в Псковской области достигло 1425. Такие данные в своем инстаграм-аккаунте опубликовал губернатор Михаил Ведерников.

«На вчера у нас +59 новых случаев, позавчера +61. Оба показателя достаточно высокие, но в эти два дня приходили тесты из Санкт-Петербурга (более 250 единиц). Напомню, на прошлой неделе при аналогичных обстоятельствах цифра выросла до 112», - написал глава региона.

Всего в области проведено 28 тысяч 907 исследований на COVID-19. За весь период выздоровели 495 человек, умерли 12.