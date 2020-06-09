Общество

Псковский губернатор поблагодарил московских врачей за помощь в борьбе с коронавирусом

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил за помощь в борьбе с коронавирусом команду московских врачей. Слова благодарности он написал 10 июня в своем инстаграм-аккаунте в сообщении о статистике заболеваемостью.

«Открытие отделения COVID-центра в южной части области поможет снизить давление на коечный фонд и оказать необходимую помощь всем заболевшим. Хочу ещё раз поблагодарить московскую команду врачей, которая помогает сейчас настраивать эту работу. Сейчас это принципиально важный проект, и он должен сразу соответствовать всем требованиям противовирусной безопасности», - написал Михаил Ведерников.

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2 июня в Пскове начали работу московские специалисты, прибывших в регион для борьбы с COVID-19. Медики делятся с местными коллегами опытом работы с тяжелыми коронавирусными больными. Вместе со специалистами в Псковскую область прибыли две машины с медикаментами, в том числе теми, которые сегодня применяются для лечения коронавирусной инфекции, а также шесть машин со средствами индивидуальной защиты.