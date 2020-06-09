Общество

В Кадастровой палате рассказали, как вернуть переплату за предоставление сведений из ЕГРН

При получении государственной услуги по предоставлению сведений из ЕГРН нередко возникают ситуации, когда заявитель неправильно производит оплату, сообщили Псковской Ленте Новостей в Кадастровой палате по Псковской области.

«Плата подлежит возврату полностью в случае, если заявителем не представлялся запрос о предоставлении сведений ЕГРН и в случае внесения ее в большем размере, чем предусмотрено. Возврату подлежат средства в размере, превышающем размер установленной платы», - разъяснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.

Если плата была внесена неправильно, плательщик имеет право обратиться с заявлением о возврате платежа в филиал, с указанием следующих данных:

уникальный идентификатор начисления (УИН);

банковские реквизиты, необходимые для возврата платежа лицу, подавшему такое заявление;

фамилия, имя, отчество;

СНИЛС или паспортные данные,

реквизиты документа подтверждающего перечисление платежа (дата, номер);

размер внесенной платы.

Заявление о возврате платежа может быть подано в течение трех лет со дня внесения платы. К заявлению прилагается копия платежного документа, подтверждающего перечисление платежа, которую заверяет расчетная организация, осуществившая данный платеж. Бланк заявления утвержден приказом Росреестра от 26.12.2019 № П/0552 (Приложение 2).

Решение о возврате принимается в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления. В случае подачи заявления о возврате платежа в электронном виде, такое заявление подписывается усиленной квалифицированной подписью заявителя. Также прилагается оригинал документа, подтверждающего перечисление платежа, или его копия, заверенная расчетной организацией, осуществившей данный платеж.

Кадастровая палата призывает быть внимательнее, при внесении платы за государственную услугу по предоставлению сведений из ЕГРН.