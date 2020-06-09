Общество

В Пскове на пешеходной дорожке вдоль улицы Чудской установили уличное освещение

На минувшей неделе на пешеходной дорожке вдоль улицы Чудской в Пскове установили светильники уличного освещения. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков («Единая Россия»).

Работы выполнены в рамках благоустройства пешеходной зоны вдоль улицы Чудской. Заработает освещение после наладки оборудования.

«Работы по благоустройству тротуаров вдоль улицы Чудской, включая мост имени А. Невского, подходят к завершению. Качество работ на объекте и уровень доступности положительно оценили представители маломобильных групп граждан, проживающие в микрорайоне», - написал депутат.