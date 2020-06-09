Общество

Детские лагеря в Псковской области: рай или каторга?

Безопасно ли отправлять ребенка в лагерь, если он был обсерватором по коронавирусу? Куда тратят деньги при подготовке лагерей к сезону? Почему в лагерях мало розеток? На что жалуются сами дети и при чем тут гамбургеры? Почему дети обеспеченных родителей рыдают, уезжая из псковского лагеря к райским островам? Чем может помешать отдыху современный ремонт? Ответы искала обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера.

В конце апреля и начале мая в детском лагере «Звездный» в Невельском районе проходили обсервацию киргизы, у 39 из которых подтвердился коронавирус. Несмотря на это, в областном Центре детского отдыха и оздоровления рассчитывают заселить в лагерь детей, как только это станет возможным.

Предварительная дата начала летней оздоровительной кампании в регионе - 15 июля.

Летние приключения должны начаться у юных жителей Псковской области с 15 июля. На это надеются организаторы отдыха, но еще больше - родители. Фото из сообщества лагеря «Камчатка-Псков» «ВКонтакте»

«Опасений нет никаких! - уверяет директор Центра Татьяна Богданова. - Коронавирус передается воздушно-капельным путем, в мае и июне в «Звездном» находились здоровые люди. Они занимают комнаты только в одном корпусе, в столовой не питаются».

Прямо сейчас в «Звездном» 30 человек на обсервации. Недавно лагерь оказался в центре скандала, когда на обсервацию туда попали члены команды круизного лайнера Carnival. Живущие в разных городах России, они возвращались домой через границу с Белоруссией. Как только оказались в Псковской области - угодили в обсерватор на две недели. В ответ по федеральным СМИ они прокатили волну возмущения бытовыми условиями. Вода пахнет тухлыми яйцами, кровати неудобные, мыла нет.

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Это временно

Команда круизного лайнера к этому дню уже покинула лагерь. Специалисты говорят, что вода с запахом сероводорода - лечебная, прошла все экспертизы, из собственной скважины. Когда мореходы отказались ее пить, была налажена поставка бутилированной. Женщинам помогли со средствами личной гигиены, мыло тоже привезли.

«Люди, которые жили на круизном лайнере экстра-класса в отдельном номере с душем и туалетом, приехали в приспособленное помещение. Конечно, у них будет разочарование, - соглашаются местные жители. - Но это лучшее, что у нас есть на сегодняшний день. Там дети наши отдыхают! Да, их родители работают на свинокомплексе за 15-20 тысяч рублей. Не долларов! Да, кровати в лагере не с ортопедическими матрасами. Зато тут берег озера и сосновый лес».

Татьяна Богданова из Центра детского отдыха рассказывает, что к нынешнему сезону потратили 17 млн рублей на ремонт и 3,5 млн на мягкий инвентарь и оборудование (подушки, тюфяки, постельное белье, холодильники, жарочные шкафы, плиты).

«Наши лагеря не хуже, чем в других регионах, - говорит она. - Это условия для временного пребывания. Дети приезжают в первую очередь на природу. Детские кровати соответствуют требованиям. Отсутствие большого числа розеток тоже понятно, детям нужно только зарядить телефон для звонков родителям».

«Звездный» считается одним из лучших лагерей Псковской области. Фото с сайта Центра детского отдыха и оздоровления.

Не об увеличении финансирования на ремонт больше думает Татьяна Богданова, а о средствах для досуговых помещений. Чтобы в дождь не в холле собираться, а иметь крытые беседки. Директор Центра мечтает о бассейне в каждом лагере, чтобы не зависеть от бактериологической обстановки на ближайшей речке. Еще одна пока не исполненная хотелка - футбольные поля с искусственным покрытием.

Самим не справиться

Горячо защищает лагерную инфраструктуру Псковской области и региональный уполномоченный по правам ребенка Наталия Соколова:

«Все предписания контролирующих органов на момент начала сезона выполняются. Детям в основном наплевать на те условия, в которых они находятся. Для них важны коммуникация о общение, развлечения, программы от вожатых. Мы хотим комфорта, как в Турции, а дети - насладиться природой и приключениями».

Омбудсмен признает, что привести лагеря в эстетически приемлемый вид самостоятельно области не под силу. Уполномоченные из разных регионов обращались за помощью в федеральный центр, но пока услышаны не были. Никак не отражена модернизация детских лагерей и в масштабном федеральном проекте «Десятилетие детства», который начал работать с 2018 года.

«В каждом лагере есть информация о контролирующих органах и телефон уполномоченного. Да, дети тоже жалуются, - рассказывает Наталия Соколова. - Из последнего - на питание. Привыкли есть сосиски и гамбургеры, а в лагерях по согласованию с Роспотребнадзором в меню пища вареная или запеченная. Не привыкли есть супы и каши, не знают, как есть рыбу. Хотят пельмени в меню. Среди жалоб родителей - обеспокоенность свободным проходом на территорию. Одни жалуются, что не могут попасть в лагерь, а другие, что кого-то пропустили. Или спрашивали у меня, почему дети редко звонят. Так они заняты!»

Уполномоченный делает акцент на том, что ежегодно в лагерях отдыхают 11 тысяч детей, в том числе из нуждающихся семей. И категорически отрицает, что состояние лагерной инфраструктуры напрямую связано с достатком родителей.

Необязательные условия

Но это взгляд взрослого начальства. А что дети и вожатые? Лагерный опыт пиарщицы Натальи Игнатенко - 14 лет. В детстве она отдыхала по две смены каждое лето, потом сама работала вожатой. И в обычных государственных лагерях, и в необычном сочинском «Сириусе», и в платном частном. Есть, что сравнить, и есть, каким опытом поделиться.

Наталья каждое лето несколько смен проводила в лагерях, отдыхала сама и была вожатой. Фото из личного архива Натальи Игнатенко.

«В 2016 году я работала в, пожалуй, самом крутом детском образовательный центре России - «Сириусе» в Сочи. Условия просто королевские - четырехзвездочный отель с шестиразовым питанием по принципу шведского стола, море через дорогу, отсутствие дежурства по столовой. Да какая столовая, там полноценный ресторан! Ультракомфортные номера с душем, туалетом и феном, ежедневная уборка, собственная прачечная. То есть буквально курорт. И я убеждена, что такие условия необязательны для хорошего отдыха детей. Во-первых, весь персонал буквально трясется за тумбочки или ершики для туалета, которые стоят, примерно как неделя пребывания в обычном псковском лагере. Во-вторых, для многих детей такие условия максимально непривычны, но к хорошему быстро привыкаешь. Дети, с которыми работала я, признавались, что дома далеко не так, и они не хотят возвращаться домой - а ведь так не должно быть! Считаю, что дети после лагерной смены должны не хотеть домой, потому что в лагере друзья, классные вожатые и интересные мероприятия, а не потому, что в лагере комфортнее, чем дома».

Наталья уверена, что при таком подходе теряется лагерная романтика и душевность, если вместо песен под гитару у костра - аттракционы «Сочи-парка». Она вспоминает лагерь «Волна» в Печорском районе, где провела первую смену собственного детского отдыха и куда много раз после возвращалась. Баня для малышей - один раз за смену, туалет на улице, кровати двухъярусные, тумбочка на два-три человека.

«Счастливее места не было, - уверяет девушка. - Когда продали «Волну», плакали даже взрослые парни. Потому что крутость детского лагеря не в царских условиях. Когда тебе 10-15 лет, тысяча звезд, на которые можно любоваться ночью в телескоп, важнее, чем количество звезд в отеле. Ребенком я отдыхала, а позже работала в «Звездном». И там действительно неплохо. К необычному запаху воды быстро привыкаешь, он сполна компенсируется красотой вокруг».

Последние четыре года ее вожатской работы пришлись на «Камчатку-Псков» - частный лагерь с дорогими путевками, в основном, для столичных детей. Одна время лагерь раскидывал палатки в Мальской долине.

«"Палатка" звучит очень романтично, когда представляешь себе приятный солнечный денек. А когда все десять дней смены льет дождь, а было и такое, палатка уже не так привлекательна. Сухие носки становятся главным артефактом, - приводит Наталья пример из своего опыта. - Дети обеспеченных родителей рыдали, когда приходилось уезжать на пару дней раньше остальных, чтобы успеть с семьей на райские острова. Потому что самое главное в детском лагере - это люди вокруг».

Три года назад палатки в Мальской долине сменились кемпинговыми домиками в Пушкиногорском районе: деревянный настил и каркас, обтянутый непромокаемой тканью. Кроме летних смен организаторы «Камчатки» проводили и осенние, арендуя на неделю лагеря или базы отдыха.

Приезжающие в дорогой лагерь дети живут в кемпинговых домиках. Фото из сообщества лагеря «Камчатка-Псков» «ВКонтакте»​​​​​​​

В 2014 и 2015 годах осенняя смена проходила в «Звездном».

«Дети, с тех пор уже порядком выросшие, до сих пор вспоминают это место как одно из самых лучших и атмосферных. Хотя поначалу у них тоже были вопросы по воде и ее специфическому запаху, - говорит еще одна вожатая Татьяна Иванова. - В лагере с повышенными условиями комфортности есть соблазн, что детей будет не выгнать из комнат. Они будут лежать на мягких кроватях лицом к стенке с виниловыми обоями и рыться в телефоне. И такое вполне может быть, особенно если ребенок приехал в лагерь в первый раз, не нашел себе друзей, и если сетка мероприятий смены не очень интересная. Чем интереснее и насыщеннее смена, чем чаще меняются виды деятельности в лагере, тем у детей будет меньше времени думать о комфорте. А если они в лагере будут накормлены, не обделены заботой вожатых, если им будет, чем заняться и с кем общаться, то они потом полюбят это место, как свой второй дом».

В процессе сбора материала для этой публикации негодование от того, в каких условиях отдыхают дети, сменилось удивлением. Если даже в крутом лагере жить приходится по-спартански, значит, и правда дело не том, на сколько комнат рассчитан туалет и сколько лет дверям. Ну а кого это серьезно тревожит, тому и правда лучше в Турцию.

Юлия Магера