Общество

На разруху во дворе «эстонского посольства» пожаловался пскович

На разруху во дворе «эстонского посольства» в Пскове пожаловался пскович. Обращение опубликовано 10 июня на сайте губернатора области.

«Пожалуйста, посодействуйте в восстановлении перекладин скамеек, мамам с колясками и детьми негде присесть. Отличные были скамейки при СССР, жаль, что сейчас такое наплевательское отношение со стороны властей и управляек», - написал Дмитрий Ременников.

В заголовке обращения говорится о разрухе во дворе «эстонского посольства» в Пскове (имеется в виду канцелярия консульства Эстонии в Пскове на улице Народной - прим. ред.).

Ответственным за ответ на обращение назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.