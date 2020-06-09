Общество

«Единая Россия» помогла ветерану, который не смог воспользоваться положенной ему льготой

В «Семейной приемной» партии «Единой России» в Пскове помогли ветерану, который не смог воспользоваться положенной ему льготой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В День Победы руководитель «Семейной приемной», заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава Пскова Елена Полонская вместе с волонтерами-однопартийцами приняла участие в акции «Звонок ветерану». Беседа с одним из участников Великой Отечественной войны оказалась совсем не праздничной.

95-летний ветеран сообщил, что управляющая компания «ТЭЗиИС» на днях обратилась с исковым заявлением в суд, требуя, чтобы он погасил задолженность по капремонту. При этом ветеран отметил, что, по его информации, граждане старше 80 лет полностью освобождены от взносов на капремонт.

По поручению Елены Полонской юристы разъяснили ветерану ситуацию с точки зрения действующего регионального законодательства: в данном случае предусмотрена компенсация расходов на уплату взноса на капремонт, а не освобождение от оплаты. То есть квитанции надо оплачивать полностью, даже если человеку уже за 80 лет, чтобы потом получить компенсацию через органы соцзащиты.

«Другое дело, что на сегодня в Пскове проживает всего 96 участников Великой Отечественной войны, и наш общий долг – окружить каждого из них заботой и уважением. А здесь происходит прямо противоположное – заслуженному человеку накануне Дня Победы принесли повестку в суд. Причем, речь идет о льготе, на которую ветеран действительно имеет полное право. Считаю, что в данном случае налицо недоработка со стороны органов соцзащиты, которые просто обязаны уделять особое внимание ветеранам, в том числе и в плане разъяснительной работы, касающейся положенных им льгот», - подчеркнула Елена Полонская.

Местное городское отделение «Единой России» взяло эту ситуацию под свой контроль, а информация о ней была доведена до сведения секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Кроме того, в рамках реализации партийного проекта «Крепкая семья», координатором которого в регионе также является Елена Полонская, ветерану была оказана дальнейшая юридическая помощь. Уже состоялось первое судебное заседание, в ходе которого стороны обсудили возможность заключения мирового соглашения. После того, как оно будет заключено, участник Великой Отечественной войны сможет обратиться в органы соцзащиты за компенсацией и начать погашать накопившуюся задолженность с учетом положенных ему социальных выплат.

«Очень надеюсь, что у этой истории будет счастливый конец, но убеждена, что нужно изменить законодательство таким образом, чтобы наши ветераны получали положенные им льготы автоматически, без дополнительных бюрократических процедур, которые существуют сейчас», - отметила Елена Полонская.

Напомним, «Семейная приемная» открыта каждый четвертый четверг месяца по адресу: улица Гоголя, 9. Семьи могут обратиться с волнующими их вопросами, получить консультации и поддержку. Предварительная запись возможна по телефону 8(8112)66-25-12.