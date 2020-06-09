Общество

Почти 89 тонн экзотических фруктов и ягод провезли через границу в Псковской области за сутки

Ввоз 88,9 тонн фруктов проконтролировали специалисты 8 июня на российско-латвийском участке государственной границы в МАПП «Бурачки» и «Убылинка», расположенных в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

52,6 тонн клубники и 19,2 тонны черешни из Сербии, а также 4,8 тонны авокадо из Бразилии и 12,3 тонны манго, выращенных в Республике Мали, следовали в Санкт-Петербург и Москву.

Государственные инспекторы управления в ходе проведения карантинного фитосанитарного контроля удостоверились, что вся продукция растительного происхождения ввезена на территорию Российской Федерации без нарушений. Грузы отправлены в адрес получателей.