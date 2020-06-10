Общество

Прокуратура уличила две плюсских школы в неполном информировании о своей работе

Прокуратура Плюсского района провела проверку формирования учреждениями образования открытых и общедоступных образовательных информационных ресурсов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В результате установлено, что на официальном сайте Лядской средней школы информация размещена не в полном объеме. Так, на сайте организации отсутствует план финансово-хозяйственной деятельности, бюджетные сметы на 2019 и текущий годы, отчет о результатах самообследования за прошлый год. Не заполнены сведения о предписаниях органов, осуществляющих госнадзор в сфере образования, отчеты об их исполнении. Отсутствуют адреса электронной почты директора учреждения и его заместителей.

Аналогичные нарушения выявлены в работе Плюсской средней школы.

В связи с этим прокуратура района внесла в адрес директоров образовательных организаций представления с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.