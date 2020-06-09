Общество

После вмешательства прокурора в детском санатории «Гороховое озеро» стало светлее

Островская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в детском санатории «Гороховое озеро». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковской области, в результате установлено, что территория медицинской организации не имеет ограждения по всему периметру, уровень освещенности территории ниже нормируемых показателей.

В связи с этим заместитель межрайонного прокурора направил в Островский городской суд исковое заявление об обязании детского санатория установить ограждение и произвести освещение.

В настоящее время нарушения закона устранены - территория оздоровительного учреждения оборудована ограждением, предусмотрено освещение, соответствующее требованиям действующего законодательства.