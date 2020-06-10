Общество

Начинается видеотрансляция программы «Особое мнение» с Игорем Дитрихом

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Особое мнение», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102 FM). Гость студии – депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача Псковской областной больницы по хирургии, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

В рамках сегодняшнего разговора он расскажет, как борются с коронавирусной инфекцией псковские медики и прибывшие им на помощь московские специалисты. Также будут обсуждаться законодательные инициативы по поддержке врачей и сферы здравоохранения региона в условиях коронавируса.

Свои вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена