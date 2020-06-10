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Общество

Псковичка просит возобновить оплату услуг ЭКО по полисам обязательного страхования

10.06.2020 13:21|ПсковКомментариев: 0

Возобновить оплату услуг экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полисам обязательного медицинского страхования попросила псковичка. Свое обращение по этому поводу она разместила на сайте губернатора области 10 июня.

Женщина отметила, что решила обратиться к главе региона за ответом на очень важный и наболевший вопрос не только для нее. «У нас присутствуют направления на ЭКО по ОМС, в клинику "Эмбрилайф" Санкт-Петербург. В связи с эпидемией оплата данных направлений была остановлена. В комитете по здравоохранению Псковской области на звонки не отвечают, по "горячей линии" ОМС информацию дать не могут, ссылаются на ожидание разрешения от губернатора. На коммерческой основе данные процедуры восстановлены, по ОМС в большинстве городов тоже», - написала автор обращения и спросила, когда возобновят оплату данных направлений в Пскове.

Теги: #здравоохранение #ЭКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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