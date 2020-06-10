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Общество

В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом

10.06.2020 16:54|ПсковКомментариев: 0

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Большой рост числа заразившихся чаще всего объясняется несоблюдением обязательных мер, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.  

«Необходимо понимать, что данная инфекция может привести к серьезному ухудшению здоровья и даже летальному исходу. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких», - говорится в сообщении. 

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать основные санитарно-эпидемиологические мероприятия:

Гигиена рук

Гигиена рук - важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и так далее) удаляет вирусы.  

Соблюдение дистанции

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.  

Обязательное использование маски

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.  

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:  

  • при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;  
  • при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями;  
  • при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;  
  • при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.  

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная из-за различной пропитки. Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску, непринципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, важно правильно ее носить:  

  • маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;  
  • старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;  
  • влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую;  
  • не используйте вторично одноразовую маску; 
  • использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.  

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять и тщательно вымыть руки.  

Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры, например, для предотвращения попадания инфекции на кожные покровы рук необходимо использование перчаток.

Что делать, если в семье кто-то заболел коронавирусной инфекцией

Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами. Ухаживать за больным должен только один член семьи.

Теги: #Роспотребнадзор #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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