В Роспотребнадзоре рассказали, как не заразиться коронавирусом

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических мероприятий в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Большой рост числа заразившихся чаще всего объясняется несоблюдением обязательных мер, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении Роспотребнадзора.
«Необходимо понимать, что данная инфекция может привести к серьезному ухудшению здоровья и даже летальному исходу. Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких», - говорится в сообщении.
Для профилактики распространения коронавирусной инфекции необходимо соблюдать основные санитарно-эпидемиологические мероприятия:
Гигиена рук - важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и так далее) удаляет вирусы.
Соблюдение дистанции
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от друга. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.
Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишних поездок и посещений многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная из-за различной пропитки. Нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую маску, непринципиально.
Чтобы обезопасить себя от заражения, важно правильно ее носить:
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять и тщательно вымыть руки.
Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры, например, для предотвращения попадания инфекции на кожные покровы рук необходимо использование перчаток.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами. Ухаживать за больным должен только один член семьи.