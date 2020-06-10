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Общество

16 очагов опасного сорняка-паразита обнаружили в Псковской области

10.06.2020 13:14|ПсковКомментариев: 1

Управление Россельхознадзора принимает меры по предотвращению ввоза и распространения на подконтрольной территории карантинных сорных растений. В Псковской области зарегистрировано 16 очагов повилики на общей площади 943,6 га, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областям.

Ежегодно из разных регионов России на территорию области поступает значительное количество семенного материала и фуражного зерна, в том числе выращенного в карантинных фитосанитарных зонах. Должностные лица управления предпринимают исчерпывающие меры по предотвращению ввоза и распространения карантинных сорных растений с поступающей подкарантинной продукцией.

Одним из наиболее вредоносных видов карантинных сорняков является клеверная повилика (сорняк-паразит). Вредоносность повилики заключается в том, что она вызывает общее нарушение обмена веществ у культурных растений. Ядовитые свойства проявляются во время цветения и образования семян. Сено кормовых трав, пораженных повиликой, плесневеет, теряет свою питательную ценность, и может вызвать заболевание животных.

На сегодняшний день в Псковской области зарегистрировано 16 очагов повилики на общей площади 943,6 га, на которой установлены карантинные зоны и введен фитосанитарный режим. Данные очаги расположены в Бежаницком, Великолукском, Новосокольническом, Куньинском, Островском, Новоржевском, Пушкиногорском и Себежском районах.

В случае выявления карантинного объекта на землях сельскохозяйственного назначения сотрудники Россельхознадзора устанавливают карантинную фитосанитарную зону и разрабатывают программу по локализации и ликвидации выявленного очага. На период действия карантинного режима, согласно части 3 статьи 18 Федерального закона от 21.07.2014 № 206 «О карантине растений», устанавливаются запреты и ограничения в отношении:

  • использования земельных участков для производства сельскохозяйственной продукции, которая может способствовать развитию карантинных объектов и их распространению по территории Псковской области;
  • возделывания и (или) складирования отдельных видов растений, осуществления хозяйственной деятельности с использованием зараженной и (или) засоренной подкарантинной продукции и зараженных и (или) засоренных подкарантинных объектов;
  • выпаса сельскохозяйственных животных на пастбищах, зараженных и (или) засоренных карантинными объектами;
  • перемещения транспортных средств, оборудования, зараженных и (или) засоренных карантинными объектами;
  • вывоза без карантинного сертификата из карантинной фитосанитарной зоны подкарантинной продукции, для которой характерны заражение и (или) засорение карантинным объектом, в связи с выявлением которого введен карантинный фитосанитарный режим.

«Выполнение собственником земельного участка за счет личных средств комплекса агротехнических мероприятий, предусматривающих правильное чередование культур в севообороте, своевременную и тщательную обработку почвы, оптимальные сроки сева, высев чистого семенного материала, свободного от семян сорных растений, исполнение которых находится на контроле Управления Россельхознадзора, имеет ключевое значение в борьбе с сорными растениями», - отметили в управлении.

В случае обнаружения признаков заражения или засорения подкарантинной продукции карантинным организмом необходимо оперативно обратиться в отдел государственного надзора в области карантина растений, семенного контроля, качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областям по адресу: Псков, улица Николая Васильева, 77, кабинет №208, e-mail: pskov7@ursn.spb.ru, pskov20@ursn.spb.ru, телефон 8(8112) 33-12-20.

Теги: #Роспотребнадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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