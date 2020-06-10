Общество

В Великих Луках начали установку нового колеса обозрения

В парке культуры и отдыха Великих Лук идет монтаж самого крупного аттракциона в городе - нового 45-метрового колеса обозрения. Строители устанавливают опоры колеса с помощью подъемного крана.

Фото: Луки.ру

Параллельно ведутся работы по благоустройству парка культуры и отдыха. Продолжается укладка дорожек, сообщает портал «Луки.ру».

Фото: Луки.ру

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Напомним, аттракцион будет третьим по счету колесом обозрения в истории города. Планируется сделать застекленные кабинки. Колесо обозрения будет отвечать всем требованиям безопасности.