В Великих Луках начали установку нового колеса обозрения

В парке культуры и отдыха Великих Лук идет монтаж самого крупного аттракциона в городе - нового 45-метрового колеса обозрения. Строители устанавливают опоры колеса с помощью подъемного крана.
Параллельно ведутся работы по благоустройству парка культуры и отдыха. Продолжается укладка дорожек, сообщает портал «Луки.ру».
Напомним, аттракцион будет третьим по счету колесом обозрения в истории города. Планируется сделать застекленные кабинки. Колесо обозрения будет отвечать всем требованиям безопасности.