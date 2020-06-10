Общество

В Тямше и Писковичах стартовали работы по строительству детских площадок

В Тямше и Писковичах стартовали работы по строительству детских площадок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе районной администрации.

«На минувшей неделе на объекте благоустройства в Родине все работы были завершены, а в Тямше и Писковичах строители начали земляные работы и приступили к строительству детских площадок», - отметили в администрации.

Спортивно-игровые площадки появятся у дома №11 по улице Октябрьской в Тямше и у дома № 10 в Писковичах. Детские площадки должны быть сданы до конца июня.

Напомним, что муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Псковского района на 2018–2024 годы» в 2020 году определены три общественные территории, нуждающиеся в благоустройстве и включенные в план работ.