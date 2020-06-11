Общество

Около 5 тысяч ленточек-триколоров распространят накануне Дня России в Пскове

Акция, посвященная Дню России, стартовала 11 июня в Пскове. Ее организаторами выступили Совет по молодежной политике при главе города Пскова и волонтерский центр партии «Единая Россия». В преддверии одного из главных государственных праздников активисты распространяют среди горожан ленточки-триколоры.

«Ленточка цветов российского флага — это частичка грядущего праздника, которую мы хотим подарить нашим землякам, чтобы каждый смог почувствовать себя причастным к этому дню, даже находясь в самоизоляции», - подчеркнул в интервью Псковской Ленте Новостей председатель молодежного Совета Александр Андреев.

Акция началась сегодня у Детского парка. Оттуда организаторы отправились по Октябрьскому проспекту, чтобы распространить ленточки среди прохожих. С учетом того, что ленточки также раздаются и в гипермаркетах, всего их будет распространено около пяти тысяч.

«Люди поддерживают данную акцию, она помогает вспомнить про такой важный праздник для всей страны. Так как мы не можем сейчас проводить мероприятия в режиме офлайн в условиях самоизоляции и ограничительных мер, мы решили подарить людям кусочек праздника с помощью ленточек», - прокомментировала активист волонтерского центра партии «Единая Россия» Алина Кузьменко.

Кроме того, активисты сегодня раздают защитные маски и перчатки пассажирам городских автобусов. «С учетом того, что возобновилось движение автобусов по графику выходного дня, мы планировали эту акцию также проводить в общественном транспорте. Потому что в условиях сложной эпидемиологической ситуации по коронавирусу хочется промотивировать горожан к более тщательному соблюдению мер защиты в общественном транспорте», - пояснил Александр Андреев. В общей сложности сегодня члены молодежного Совета планируют распространить тысячу масок.