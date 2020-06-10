Общество

Впервые за три месяца депутаты областного Собрания соберутся вместе, но разделятся на два зала

Ближайшая сессия Псковского областного Собрания депутатов пройдёт одновременно в двух залах – на втором и третьем этажах здания Дома советов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, вопросы повестки требуют очного присутствия всего корпуса, но для соблюдения социальной дистанции обычного помещения недостаточно. Внеочередное заседание назначено на 16 июня. Такое решение принял Совет регионального парламента.

В утверждённой повестке сессии 9 вопросов. Пять из них связаны с проведением тайного голосования – именно они требуют личного присутствия депутатов. Собранию предстоит принять решение по предложенным кандидатурам мировых судей пяти участков, по избранию трёх региональных уполномоченных и члена Общественной палаты.

Связь между залами будет организована посредством ВКС. По предложению председателя областного Собрания Александра Котова счётная комиссия так же, как и депутатский корпус, разделится на две группы, для голосования будет использовано два ящика.

«Надеюсь, члены комиссии согласятся с таким подходом. Это позволит нам не собирать всех вместе и провести необходимую процедуру быстрее и с минимальными рисками», - пояснил Александр Котов.