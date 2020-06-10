Общество

В Плюссе обследуют на коронавирус до 20 человек в день

Медицинское учреждение в Плюсском районе обследует на коронавирус до 20 человек в день, сообщили в администрации района.

«К сожалению, рост числа заболевших COVID-19 среди жителей района увеличивается. За последние несколько дней количество выявленных заболевших увеличилось в нашем районе на 19 человек. Рост числа заболевших всё еще связан с двумя очагами. Начинают заболевать контактные. Медицинским учреждением обследуются до 20 человек в день», - уточнили в администрации.

Кроме того, там отметили, что у части граждан, имеющих положительный результат теста, течение заболевания коронавирусной инфекцией проходит в бессимптомной или в легкой форме.

«Данные пациенты уведомлены о самоизоляции и остаются под амбулаторным медицинским наблюдением до получения отрицательных результатов теста. На данный момент в Плюсском районе таких пациентов - 15 человек. Выписаны из лечебных учреждений 4 человека», - прокомментировали в плюсской администрации.