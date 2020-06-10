Общество

Более 1200 выпускников сдадут ЕГЭ в Пскове

Более 1200 выпускников будут сдавать ЕГЭ в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, это на 8% меньше, чем было заявлено в начале учебного года.

«Некоторые выпускники написали отказ от прохождения экзамена и выбрали сразу получение аттестата, в основном это касается учеников вечерней школы», - пояснила главный специалист управления образования администрации Пскова Наталья Кучерова.

Пункты проведения ЕГЭ остаются неизменными: лицей №4 «Многопрофильный», Гуманитарный лицей», средняя школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова, Естественно-математический лицей №20, средняя школа №23 с углубленным изучением английского языка, средняя общеобразовательная школа №24 имени Л. И. Малякова, вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1.

Для того, чтобы не допустить большого скопления людей, количество аудиторий будет увеличено, а количество участников ЕГЭ в этих аудиториях - уменьшено до 9 человек.

Добавим, для снижения риска заражения учащихся были внесены некоторые изменения в проведение экзаменов. Теперь для экзамена по русскому языку отведены два дня - 6 и 7 июля, а не один, как раньше. Также решено исключить базовую математику из списка предметов ЕГЭ и оставить только профильную для детей, которые планируют поступать в вуз по физико-математическому профилю.

В середине июня муниципальная комиссия оценит готовность пунктов проведения ЕГЭ в псковских школах.