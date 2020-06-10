Общество

Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла из-за коронавируса

Нагрузка на Псковскую областную больницу выросла в связи с коронавирусом. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил депутат Псковского областного Собрания, заместитель главврача Псковской областной больницы Игорь Дитрих.

Он напомнил, что существовавший приемный покой больницы из-за эпидемии был перепрофилирован по типу приемного покоя инфекционного отделения. Все пациенты на входе тщательно обследуются на наличие признаков респираторной инфекции и опрашиваются о том, с кем они контактировали и как соблюдали самоизоляцию. Все эти данные оформляются документально за подписью пациента и доктора. Также каждого пациента в обязательном порядке обеспечивают защитной маской, отметил Игорь Дитрих.

В приемном покое предусмотрено несколько смотровых. «В приемный покой перенесено все оборудование для того, чтобы пациентов не водить по всей больнице. Здесь им можно сдать анализы, сделать УЗИ, ФГС, провести осмотр лора, гинеколога, проктолога и так далее. Если человек в бессознательном состоянии и не может ничего сказать и объяснить, он считается потенциально заразным коронавирусом. Поэтому его обязательно изолируют в отдельное помещение и берут анализ на коронавирус», - рассказал гость студии.

Кроме того, в областную больницу продолжают поступать пациенты и с другими заболеваниями, в том числе с инфарктами, инсультами, ножевыми ранениями. «Так как мы работаем за многие другие стационары, которые были перепрофилированы для работы с ковидными пациентами, к нам обращается весь Псков, Печорский, Гдовский, Стругокрасненский, Плюсский районы, а с недавнего времени и Псковский. Одно время была закрыта Островская межрайонная больница, поэтому мы принимали пациентов из районов, которые там лечились», - сообщил Игорь Дитрих.

«Поэтому, в целом, нагрузка и число пациентов в Псковской областной больнице выросли более чем в три раза за сутки», - заключил он.