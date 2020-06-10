Общество

11 июня в Великолукской транспортной прокуратуре будет работать «горячая линия»

11 июня с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 Великолукская транспортная прокуратура проведет «горячую линию» по приему обращений субъектов предпринимательской деятельности о фактах нарушения их прав должностными лицами таможенных органов, органов внутренних дел на транспорте, а также работниками транспорта.

Все вопросы можно задать по телефонам 8 (81153) 9-18-56 и 9-17-08, сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

С 14.00 до 16.00 будут приниматься обращения граждан и юридических лиц о фактах нарушения законодательства о противодействии коррупции сотрудниками органов внутренних дел на транспорте и в таможенных органах.