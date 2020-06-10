Общество

Роспотребнадзор рекомендует регионам выдерживать 14 дней между этапами снятия ограничений

Регионам рекомендуется выдерживать не менее 14 дней при переходе от одного этапа снятия ограничений по коронавирусу к следующему, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Должен пройти период инкубации, чтобы увидеть, есть какие-то осложнения эпидпроцесса или нет их. И только в этом случае - и субъекты это очень хорошо понимают - происходит переход этапа с одного на другой», - цитирует Анну Попову РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что, несмотря на снятие ограничений, ношение масок, мытьё рук и дезинфекция поверхностей в помещениях должны «неукоснительно соблюдаться». «Правила безопасной жизни вместе с коронавирусом остаются и они должны выполняться», - отметила Анна Попова.

По ее словам, сегодня десять российских регионов готовы перейти к снятию ограничений, 41 субъект приступил к первому этапу, шесть - ко второму.

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