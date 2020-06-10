О планах по строительству исторического парка расскажут псковским депутатам представители администрации

При обсуждении нового проекта зон охраны церкви Жен Мироносиц депутаты намерены услышать доклад представителей исполнительной власти о том, что планируется реализовать на территории стадиона «Электрон», который попадает под установленные ограничения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
С просьбой подготовить презентацию готовящегося проекта обратился к представителю администрации в Собрании депутатов, руководителю правового управления администрации Наталье Волковой председатель областного парламента Александр Котов.
Спикер подчеркнул, что эти два вопроса очевидно взаимосвязаны, в первую очередь в части регламента высотности строений, что важно при дальнейшей реализации проекта. «В связи с этим интересно посмотреть, какие на сегодняшний день существуют предложения, в том числе и в архитектурном плане», - отметил Александр Котов.
Добавим, что вопрос о зонах охраны церкви Жен Мироносиц был включён в дополнительную повестку 46-й сессии, прошедшей 2 июня, но снят с рассмотрения из-за отсутствия в пакете документов необходимого заключения министерства культуры. На сегодняшний день оно поступило в парламент – проект объединённой зоны охраны согласован.
Напомним, что ближайшая сессия областного Собрания депутатов назначена на 16 июня. Она пройдет одновременно в двух залах, чтобы соблюсти условия социальной дистанции. Пять вопросов повестки связаны с проведением тайного голосования – именно они требуют личного присутствия всего депутатского корпуса. На протяжении предшествующих трёх месяцев заседания проходили только в дистанционном режиме.