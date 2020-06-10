Общество

О планах по строительству исторического парка расскажут псковским депутатам представители администрации

При обсуждении нового проекта зон охраны церкви Жен Мироносиц депутаты намерены услышать доклад представителей исполнительной власти о том, что планируется реализовать на территории стадиона «Электрон», который попадает под установленные ограничения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С просьбой подготовить презентацию готовящегося проекта обратился к представителю администрации в Собрании депутатов, руководителю правового управления администрации Наталье Волковой председатель областного парламента Александр Котов.

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«Понятно, что проект зон охраны церкви Жен Мироносиц связан с реализацией проекта исторического парка «Россия – моя история». Коротко расскажите нам на сессии о планах. Мы понимаем, что окончательного решения нет, оно зависит, в том числе и от утверждения зон охраны, без которого не провести экспертизу. Наверняка, есть какая-то визуализация. Не в наших полномочиях вмешиваться в процесс проектирования – есть те, кто занимается этим профессионально. Но все-таки и депутатам, и, поскольку сессия – мероприятие публичное, всем остальным, интересно даже на стадии подготовки знать, что там планируется», - обратился к представителю администрации Александр Котов.

Спикер подчеркнул, что эти два вопроса очевидно взаимосвязаны, в первую очередь в части регламента высотности строений, что важно при дальнейшей реализации проекта. «В связи с этим интересно посмотреть, какие на сегодняшний день существуют предложения, в том числе и в архитектурном плане», - отметил Александр Котов.

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Добавим, что вопрос о зонах охраны церкви Жен Мироносиц был включён в дополнительную повестку 46-й сессии, прошедшей 2 июня, но снят с рассмотрения из-за отсутствия в пакете документов необходимого заключения министерства культуры. На сегодняшний день оно поступило в парламент – проект объединённой зоны охраны согласован.

Напомним, что ближайшая сессия областного Собрания депутатов назначена на 16 июня. Она пройдет одновременно в двух залах, чтобы соблюсти условия социальной дистанции. Пять вопросов повестки связаны с проведением тайного голосования – именно они требуют личного присутствия всего депутатского корпуса. На протяжении предшествующих трёх месяцев заседания проходили только в дистанционном режиме.