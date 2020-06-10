Общество

Две операции пациентам с коронавирусом успешно провели в Псковской областной больнице

Две операции пациентам с коронавирусом успешно провели врачи Псковской областной больницы. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове сообщил депутат областного Собрания, заместитель главврача Псковской областной больницы Игорь Дитрих.

«В областной больнице уже дважды проводились операции пациентам с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Вся бригада без боязни заразиться, без отказов переоделась в спецкостюмы и выполнила операцию. Больным оказана помощь, послеоперационный период прошел благополучно, и они переведены в ковид-центр», - рассказал Игорь Дитрих.

Также гость студии отметил, что в случае необходимости медработники областной больницы мобилизуют все силы на решение общей задачи. «В принципе, система здравоохранения не должна быть устроена так, что «я лечу правый глаз, ты — левый, и поменяться мы не можем. Когда возникают экстренные ситуации, мобилизуются все силы, профессиональные и материальные ресурсы на борьбу с самым главным, в нашем случае — с пандемией. Нагрузка на больницу возросла, но рано или поздно она закончится», - заключил Игорь Дитрих.