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Общество

Минстрой: Собственники могут открывать подвалы для бездомных животных

10.06.2020 14:58|ПсковКомментариев: 0

Собственники квартир вправе принять решение о поддержании в течение года одного продуха подвала открытым в многоквартирном доме. Такое разъяснение дали в пресс-службе Минстроя, комментируя проект постановления правительства о правилах по содержанию общего имущества в многоквартирных домах.

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в среду обратился к министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимиру Якушеву с просьбой предусмотреть обязательное поддержание одного продуха в подвалах в открытом состоянии для животных, пишет ТАСС. В обращении сообщалось, что норму о закрытии продухов содержит подготовленный Минстроем проект постановления правительства РФ «Об утверждении правил деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах».

«Проект постановления, подготовленный ведомством, не запрещает возможность доступа бездомных животных в подвальные помещения и не вводит запрет на открытые продухи в многоквартирных домах. Напротив, он закрепляет право собственников на то, чтобы принять решение о поддержании в течение всего года одного продуха открытым», - рассказали в пресс-службе.

Согласно тексту проекта постановления, «на все проемы, каналы и отверстия технического подполья должны быть установлены сетки (размер ячейки 0,5 см), защищающие здания от проникновения грызунов». При этом собственники помещений в многоквартирном доме вправе «принять решение о постоянном поддержании в открытом состоянии в течение всего календарного года одного продуха помещений подвалов и технических подполий, входящих в состав общего имущества».

Кроме того, они вправе принять решение «о разработке лицом, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, предложений о мероприятиях, направленных на повышение уровня содержания общего имущества в многоквартирном доме (периодичность открытия продухов; дополнительное утепление помещений подвалов и технических подполий), с указанием расходов на их проведение».

Теги: #Минстрой
Источник: Псковская Лента Новостей
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