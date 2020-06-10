Общество

«Особое мнение» с Игорем Дитрихом. ВИДЕО

Сегодня, 10 июня, гостем очередного выпуска программы «Особое мнение» в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) стал депутат Псковского областного Собрания, заместитель главного врача Псковской областной больницы по хирургии, региональный координатор партпроекта «Единой России» «Здоровое будущее» Игорь Дитрих.

В рамках сегодняшнего разговора он рассказал, как борются с коронавирусной инфекцией псковские медики и прибывшие им на помощь московские специалисты. Также обсуждались законодательные инициативы по поддержке врачей и сферы здравоохранения региона в условиях коронавируса.