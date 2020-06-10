Общество

Комплектация «Точек роста» в Псковской области завершится к сентябрю

В Псковской области в рамках национального проекта «Образование» ведутся активные работы по созданию современных образовательных центров «Точка роста». В общей сложности интерактивные площадки цифрового и гуманитарного профилей будут организованы в более чем 40 сельских школах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Ремонтные работы в помещениях будущих «Точек роста» проводятся в соответствие с требованиями общероссийского брендбука. В некоторых районах подготовка площадок почти завершена.

Так, в Краснооктябрьской средней школе Опочецкого района ремонт учебных классов, где разместятся образовательные центры, уже закончен. В настоящее время там устанавливается мебель. Параллельно такие же работы ведутся во второй «Точке роста», которая появится на базе средней школы №4.

В приспособленных помещениях школы № 7 имени В. Н. Пушкарева Островского района ремонт также закончен, осталось только смонтировать фирменные элементы, предусмотренные проектом. Кроме того, центр уже частично оснащен мебелью.

Интенсивная подготовка площадок сразу для трех «Точек роста» проходит и в Печорском муниципальном образовании. Здесь образовательные центры появятся в Печорской лингвистической и Лавровской гимназиях, а также в Новоизборской средней школе. Ремонтные работы на объектах будут завершены в течение двух недель.

В перспективе во всех центрах будет установлено специализированное оборудование, которое позволит школьникам заниматься как по общеобразовательным, так и по дополнительным развивающим программам. Учащиеся смогут воспользоваться современными компьютерами для более глубокого изучения информатики и программирования, а также 3D-принтерами и квадрокоптерами для получения практических навыков в области моделирования и робототехники. Кроме того, с помощью симуляторов различных экстренных ситуаций ребята смогут применять на практике свои знания в области ОБЖ. Полностью комплектация «Точек роста» будет завершена к началу нового учебного года.

«Обновление и улучшение материальной базы сельских школ, которое мы можем себе позволить благодаря нацпроекту, поможет выйти на новый, более качественный уровень образования. По ряду школьных предметов будут внедрены новые методы обучения и ведения практических занятий», - отметил руководитель управления образования Островского района Алексей Григорьев.

Отметим, что в «Точках роста» также будут оборудованы шахматные гостиные, где дети смогут не только обучаться игре в шахматы, но и проводить турниры. Руководитель управления образования Печорского района Сергей Авдеев заметил, что по итогам работы первой «Точки роста», которая открылась в муниципалитете в прошлом году, именно это направление у ребят является одним из самых любимых.

«Такие образовательные центры служат для детей прекрасным стимулом развития. Очень хорошо, что в 21-м веке ребята из районов не остаются в стороне от новых технологий и имеют доступ к самым передовым образовательным практикам», — подчеркнул он.

Всего в этом году образовательные центры «Точки роста» будут созданы в 21 муниципалитете (Псковском, Великолукском, Гдовском, Дедовичском, Островском, Плюсском, Опочецком, Печорском, Порховском, Пушкиногорском, Пыталовском, Себежском, Стругокрасненском и Усвятском районах). Каждая из сельских школ на создание центра получила по 1,2 млн рублей из федерального бюджета.

Напомним, первые 8 «Точек роста» в регионе были открыты в прошлом году на базе сельских школ Бежаницкого, Великолукского, Гдовского, Печорского, Псковского, Порховского, Пустошкинского и Себежского районов.