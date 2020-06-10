Общество

Игорь Дитрих: Я бы не назвал оттепелью отношение псковичей к медикам на фоне ситуации с коронавирусом

Отношение псковичей к медикам на фоне ситуации с коронавирусом нельзя назвать оттепелью. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал депутат областного Собрания, заместитель главврача Псковской областной больницы Игорь Дитрих.

«Оттепель в отношении медперсонала, который стоит на передовой борьбы с коронавирусом, со стороны общества в целом - это положительный момент, которому мы в душе рады. Но по тому, что происходит в приемных покоях и в СМИ, я бы все-таки не назвал это оттепелью», - отметил гость студии.

«Тот, кто лично столкнулся с коронавирусом, понял, что без медиков никак, а у тех, кого он миновал, отношение осталось на прежнем уровне: "да что они там делают?", "в больницах бардак"», - сказал Игорь Дитрих.

Также он прокомментировал жалобы в соцсетях на слишком долгое ожидание врача в приемном покое областной больницы. «Да, такие категории граждан, жизни которых ничего не угрожает, в создавшихся условиях должны подождать подольше», - отметил заместитель главного врача больницы. К таким категориям он отнес, в частности, тех граждан, которые, «случайно, находясь на самоизоляции и проводя дезинфекцию алкогольными напитками, прищемили мизинец в двери».