Общество

Ход благоустройства в Печорском районе проверил замгубернатора

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов провел выездное совещание по вопросу реализации в Печорском районе регионального проекта «Формирование современной городской среды». Вице-губернатор вместе с и. п. главы муниципального образования Мариной Егоровой посетил ряд объектов, чтобы проконтролировать ход работ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

В первую очередь Василий Осипов оценил, как идет благоустройство спортивной площадки по улице Мелиораторов. Работы ведутся силами ООО «Печорыагродорстрой» и ООО «Лидер». На данный момент уложено основание с укладкой бесшовного покрытия из каучуковой крошки, установлено ограждение и обустроены дорожки из тротуарной плитки вокруг площадки. Техническая готовность наружного освещения - более 90%. Завершаются работы и по установке малых архитектурных форм и озеленению территории. Планируется, что к 15 июня объект будет полностью готов.

В рамках визита Василий Осипов проконтролировал качество работ еще на одном объекте, который готовится к сдаче, - детской площадке по улице Зеленой. Подрядчиком выступает местная компания - ООО «Печорыагродорстрой». Здесь уже обустроены пешеходные дорожки из тротуарной плитки, установлено бесшовное каучуковое покрытие для детского игрового комплекса и воркаут-элементов. На завершающей стадии - монтаж малых архитектурных форм и озеленение территории. Работы на этом объекте также планируется закончить к 15 июня.

Также Василий Осипов вместе с руководством муниципалитета посетил строительную площадку объекта-победителя Всероссийского конкурса 2019 года лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. Речь идет о приведении в порядок общественной территории возле Изборского лицея. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ПсковСвязьСтрой».

Сегодня на объекте произведены разборка полуразрушенных зданий и фундаментов, демонтаж дорожных покрытий из железобетонных плит, а также вырублены аварийные деревья. В ходе благоустройства здесь будут обустроены пешеходные дорожки, установлены детская и спортивные площадки с прорезиненным покрытием, различные интерактивные зоны отдыха, на общественной территории разместятся также амфитеатр и трибуна для населения. Работы планируется завершить к концу текущего года.

Актуальные вопросы реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» Василий Осипов обсудил и на совещании, в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие специалисты из Палкинского и Пыталовского районов.

Напомним, региональным проектом «Формирование комфортной городской среды» в текущем году запланировано благоустройство порядка 40 общественных и около 60 дворовых территорий Псковской области. На эти цели планируется направить более 170 млн рублей. В настоящее время полностью работы завершены на 8 общественных и 11 дворовых территориях.